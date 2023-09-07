 

Рупор кремлевской пропаганды: “Эффект домино”

07.09.2023, 16:30, Разное
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Илон Маск кратко о биографии Барака Обамы по мотивам нашумевшего интервью Такера Карслена с мужиком, который сожительствовал с Обамой и вместе с ним употреблял различные наркотики.
Выборы приближаются. Впереди горы грязного белья "борцов за демократию".

PS. Если что, первый гей-президент у США уже таки был. Отсюда и радужный флаг над Белым Домом, который поднимали при Обаме. Вот все и прояснилось.

Источник: Colonel Cassad


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