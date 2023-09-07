Рупор кремлевской пропаганды: Проверить Резуна

Проверить Резуна

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова в связи с критическими высказываниями и искажением фактов, связанных с Великой Отечественной войной.

"Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность и литературу писателя Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун). Соответствующий депутатский запрос на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова парламентарий направила сегодня", – сообщила пресс-служба депутата Занко РИА Новости.

Она уточнила, что в книгах писателя содержатся критические высказывания в адрес советского народа, подвига советских войск, а также искажаются факты, касающиеся истории начала и причин Великой Отечественной войны.

"Из обращений граждан мне стало известно, что его книги до сих пор есть в российских государственных библиотеках. И что более страшно, есть в детских библиотеках. Проверила, действительно, это так — нашла их в Юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки. Про этого человека давно все понятно. Изменил Родине во времена СССР, продался Великобритании, давал интервью, в которых говорил, что принципиально не дает ссылки на документы для написания своих книг, умышленно искажал факты о начале и причинах Великой Отечественной войны. Очень важно оградить подрастающее поколение от книг таких авторов, тем более по истории", – приводит слова Занко ее пресс-служба.

Она рассказала, что помимо обращения в Генпрокуратуру парламентарий направила письмо генеральному директору Российской национальной библиотеки Владимиру Гронскому с просьбой убрать литературу Суворова из Юношеского читального зала.

Виктор Суворов — литературный псевдоним Владимира Богдановича Резуна, писателя, историка и военного аналитика, автора книг, среди которых бестселлеры "Ледокол" и "Аквариум".

https://ria.ru/20230831/knigi-1893348420.html – цинк

Нельзя исключать вероятности, что этот мусор наконец уберут из книжных магазинов. До сих пор в промышленных масштабах встречается.

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