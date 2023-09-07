Скандалы: Мертвые души на военной кафедре

В госуниверситете готовили липовых офицеров

Сюжет поэмы Гоголя «Мертвые души» повторяется в российской жизни с завидным постоянством. Вот и сейчас он снова проявился, причем в весьма неожиданной и актуальной сфере — в военной. Канал ВЧК-ОГПУ, со ссылкой на свои источники, сообщает об громком уголовном скандале, разразившемся сразу в двух ведомствах — Минобороны и Минобразования.

Выяснилось, что в вузах на военных кафедрах готовили десятки «мертвых душ» будущих офицеров, которые существовали только на бумаге. При этом данная «армия белых ходоков» числилась в резерве Минобороны в качестве офицерского состава.

Источник утверждает, что только проверка деятельности одного Госуниверситета по землеустройству выявила 58 зачисленных в ВУЗ студентов, которые должны были проходить программу подготовки офицеров вооруженных сил, однако еще на стадии поступления не сдали медицинское/психологическое тестирование, либо были отчислены. Несмотря на это руководство вуза вносило их в списки учащихся военной кафедры «втемную». Интерес университетских начальников понятен: за каждого такого «будущего офицера» государство доначисляло сверху по 56 тысяч рублей государственных субсидий — все в рамках договоренностей и госпрограмм. К материалам уже подшиты приказы ректора о допуске к обучению и сфальсифицированные протоколы конкурсного отбора.

Проверяющие выяснили, что подобная ситуация с «мертвыми душами» и в других вузах.

Известно, что до 2019 года во многих российских вузах существовали военные кафедры, после окончания которых выпускник становился рядовым, сержантом или офицером запаса, он освобождался от службы в армии. Однако, как уже писали «НИ», после реформы 2019 года военные кафедры в гражданских вузах получили статус ВУЦ, выпускники которых становились офицерами и приобретали обязанность отслужить три года. По данным Минздрава РФ, сейчас обучение студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса на базе ВУЦ ведется в четырех университетах страны. Сейчас Минздрав с Минобороны прорабатывает вопрос открытия ВУЦ еще в 13 российских вузах.

Напоминаем, что студенты вузов, которые прошли военную кафедру при обучении на бакалавриате, при поступлении в магистратуру сохраняют отсрочку от частичной мобилизации, а при поступлении на специалитет этого права они лишаются.

Если выпускник ВУЦ (военно-учебный центр, ранее — военная кафедра) после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идёт обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку.

Вместе с тем, военный комиссар Петербурга Сергей Качковский недавно заявил, что при частичной мобилизации люди, которые проходили военную кафедру в вузе, приравниваются к призывникам, имеющим боевой опыт.

По словам военкома, военный опыт — это знания, умения или навыки, полученные или в период прохождения военной службы, или в период подготовки на военной кафедре.

Оригинал материала: “Новые Известия”