Apple будет принудительно устанавливать владельцам iPhone рекомендованные приложения и запускать их

Корпорация Apple объявила об очередной революционной инновации, которая вскоре будет включена в операционную систему iOS – отныне пользователю не нужно будет самостоятельно искать и устанавливать приложения, которые он должен использовать. За него это будет делать сама ОС, руководствуясь актуальными инструкциями «яблочной» корпорации.

Новая функция получила название «Проактивные рекомендации». Отключить её можно будет только на этапе тестирования, затем для удобства пользователей она станет неотъемлемой частью системы.

– Проактивность состоит из двух ключевых компонентов: автоматической установки рекомендованных приложений и их автоматического запуска, – пояснили представители корпорации.

Пользователей обяжут пользоваться рекомендованными приложениями суммарно не менее 2 часов в неделю, в дальнейшем эта цифра может увеличиться. Если эта норма не будет выдерживаться добровольно, то на следующей неделе рекомендованную программу уже нельзя будет закрыть.

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