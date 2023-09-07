 

“Яндекс” и Xiaomi совместно выпускают “Умный дисплей” для дома

07.09.2023, 12:34, Разное
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“Лента.ру” пишет о выпуске нового смарт-устройства для дома под названием “Умный дисплей”, разработанного компаниями “Яндекс” и Xiaomi. Устройство оборудовано 10,1-дюймовым сенсорным экраном и поддерживает голосовое управление.

Программное обеспечение “Умного дисплея” разработано “Яндексом”, в то время как аппаратная часть предоставлена Xiaomi. С помощью этого гаджета пользователи могут легко искать информацию в интернете, проверять прогноз погоды и управлять устройствами в умном доме, включая возможность включения музыки и установки будильника. Устройство также оснащено камерой, которую можно закрыть шторкой, обеспечивая приватность.

Следует отметить, что Xiaomi обещает обеспечивать пятилетнюю поддержку обновлений для своих смартфонов, что приравнивает их к компании Samsung, которая также предоставляет аналогичную поддержку для своих флагманских устройств.


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