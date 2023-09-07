 

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд

07.09.2023, 9:55, Новости дня
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В конце лета в семье теледивы произошло радостное событие. Старшая дочь брюнетки стала многодетной мамой и родила двойню. Анастасия тщательно скрывала вторую беременность, однако все же решила поделиться с подписчиками новостью.

В своем микроблоге она опубликовала фотографию, скромно подписав снимок: “+2!”. Правда, имена сыновей звездная наследница оставила в тайне. Екатерина Стриженова моментально отреагировала на публикацию дочери.

“Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие”, – прокомментировала телеведущая.

Актриса много времени проводит с малышами. На днях стало известно, что Екатерина Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд. Теледива поделилась фотографией с крещения на своей личной странице. На снимке они с супругом держат младенцев на руках в церкви.

Общественность, стоит отметить, гадала, какие же имена дали детям. Но телеведущая с гордостью раскрыла секрет.

“Знакомьтесь, два новых христианина: Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом”, – подписала публикацию телеведущая.

Подписчики и друзья артистки активно начали поздравлять Екатерину Стриженову с крещением внуков.

“Наши любимые мальчики”, – ласково прокомментировала событие Елена Малышева.


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