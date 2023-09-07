iPhone 15 станет препятствием для получения новых чипов производителями компьютеров

Согласно информации из издания DigiTimes, единственными устройствами, которые в текущем году будут оборудованы новейшими процессорами, станут смартфоны из серии iPhone 15. Это связано с тем, что крупнейший в мире производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сосредоточит свое внимание на выпуске трехнанометровых чипов для новых iPhone от Apple до конца текущего года.

Согласно мнению авторов статьи, такой ход событий означает, что производители другой техники не смогут получить доступ к процессорам нового поколения, по крайней мере до конца 2023 года. Это решение может негативно сказаться, в том числе на рынке компьютеров. Тем не менее при наличии достаточных производственных мощностей TSMC есть надежда на запуск производства новых чипов для других компаний до конца текущего года.

Ранее уже было объявлено, что американская компания Apple заключила соглашение с тайваньской TSMC с целью предварительно приобрести все доступные трехнанометровые чипы производителя полупроводников, которые будут использоваться для создания новых смартфонов iPhone и компьютеров Mac.