 

Появившийся в неожиданном месте Боярский довел народ до истерики

07.09.2023, 8:40, Разное
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Актриса вспомнила, чем обернулся один из спектаклей “Сирано де Бержерак”, в котором задействована Елизавета Боярская. В пьесе есть небольшая роль мушкетера, которую обычно исполняет артиста театра, но Михаил Боярский решил немного похулиганить. Он тайком приехал в театр, спрятался за сценой, переодевшись в костюм, похожий на тот, что был у него в фильме, и внезапно вышел на сцену со словами “Каналья, тебе победу сразу я предрек”.

“Ни актеры, ни тем более публика ничего подобного даже не подозревали”, – рассказала Ирина Безрукова.

Далее по сценарию следует фраза Сирано: “Кто это?”. И в этот момент актер решил сымпровизировать, вышел еще раз на сцену и выдал: “Наверное, Д’Артаньян, из тех самых четырех”. Появившийся в неожиданном месте Михаил Боярский довел народ до истерики – зал рыдал от смеха и гремел аплодисментами.

Ирина Безрукова отметила, что после этой выходки артист еще несколько раз выходил на сцену в роли мушкетера и веселил зрителей. Но, конечно, актеры теперь были готовы к неожиданному повороту событий и не так сильно удивлялись, как в первый раз.

По словам Безруковой, сложнее всех было Боярской, которая с трудом сдерживала хохот во время спектакля. Однако как настоящий профессионал она смогла совладать с собой.


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