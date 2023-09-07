Мнение: Об ахиллесовой пяте Украины… Чего испугался Владимир Зеленский?

А ведь он именно что испугался до жидкого стула — этот маленький человечек, позиционирующий себя бесстрашным лидером храброй демократической страны, отважно бросившей вызов сильному, но дряхлеющему соседу-автократу и смело бросившейся в бой. Никакие поездки «на фронт», никакие громкие слова и грозные заявления не перекроют этого страха. Потому что хорошо видно, насколько он силён.

Хорошо видно, что сильнее «российских снарядов», сильнее иностранных «шахедов» украинский президент Владимир #Зеленский боится… своего собственного избирателя. Того, перед кем ему вскоре отвечать по закону. Потому что с Путиным договориться можно, а с громадянином — нет. Именно поэтому вся «команда Зе» стала дружно, в один голос продвигать за своим патроном главный нарратив.

Выборы президента — это не то, что нужно Украине сейчас.

Согласно обычному графику, парламентские #выборы должны пройти в соседней стране в октябре этого года, а президентские — весной следующего. Но по украинской конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле #парламент Украины продлил военное положение ещё на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Однако западные партнёры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки вооружений для ВСУ, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки.

И вот началась «предвыборная» агитация за… отмену выборов. В первую очередь — президентских. Тех самых, на которые Владимир Зеленский в ходе своей первой электоральной кампании обещал не идти повторно. Однако сейчас — передумал.

В августе американский сенатор Линдси Грэм заявил, что #выборы президента Украины должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. Владимир Зеленский с этим не согласился: по его словам, это ослабило бы обороноспособность страны. Но если Запад так хочет, он может дать дополнительные #деньги. Не менее 5 млрд долл., что в 50 раз больше расходов на предыдущие выборы. Хорошие «отступные»…

А теперь глава СНБО Украины Алексей Данилов заговорил на ту же тему и… проговорился. Он «честно» предупредил, что выборы приведут к дестабилизации, так как начнется дискуссия о будущем Украины. «Что такое выборы, прежде всего? Это соревнование платформ, это огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна. Речь идёт о выборах в Верховную Раду и выборах президента. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?», — заявил он.

И раскрыл тем самым главный страх Владимира Зеленского.

Потому что при всём единодушии украинского общества к главе государства непременно возникнут неудобные вопросы. А можно ли было не доводить дело до «горячего» конфликта с более сильным соседом? А так ли нужны огромные людские потери в обмен на возвращение небольших клочков земли? А не лучше ли подождать и добиться своего с помощью дипломатии, санкций и помощи союзников? Ну и так далее. Потому что это лишь интернет-активисты непримиримы, а обычные люди умеют думать и сравнивать.

Отличие Украины от России до сих пор было в том, что первая имела только одного президента, просидевшего два срока, а у второй был лишь один президент-односрочник. Теперь Владимир Зеленский хочет уподобиться своему российскому тёзке и визави?

А как объяснить «невозможность выборов во время войны» американским спонсорам, которые хорошо помнят, как Франклин Рузвельт пошёл на выборы в 1944-м, когда Штаты воевали на два фронта?

Или страх перед своим избирателем сильнее даже робости перед заокеанским партнёром?

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