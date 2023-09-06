 

Мнение: О самом говорящем фото… Прогресс контрнаступления — как на ладони?

06.09.2023, 22:10, Разное
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Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Киев. То ли чтобы лично проконтролировать украинских партнёров, то ли чтобы утешить, ободрить и вдохновить их на фоне тягостных сообщений в западных СМИ о масштабных потерях ВСУ.

В рамках визита Энтони Блинкен в сопровождении украинского министра иностранных дел отправился на Берковецкое кладбище в Киеве — это крупнейший некрополь украинской столицы. И уже после этого посещения «города мёртвых»…

…Глава американской дипломатии невозмутимо заявил, что «#США видят хороший прогресс в ходе украинского контрнаступления».

Нужны ли тут ещё слова и комментарии?

Прогресс — налицо?

PS Оригинальное фото здесь, но смысл, в общем, тот же…

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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