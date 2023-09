Фейк кремлевской пропаганды для дебилов: Дебанкинг за комментарии в сети

Очередной фейк, разгоняемый российскими дебилами и ничем не подтвержденный. Всегда смотрите первоисточники!

Пока отечественная либерастия истерила по поводу будущего социального рейтинга в Китае, в Австралии их буднично ввели.

Дебанкинг за комментарии в сети

Вот австралийцы и дождались "банов" на основании своих социальных рейтингов! Зато, как смеялись они над китайцами, которых власти "строят" по степени лояльности к политической системе.

Пока главным надсмотрщиком в Австралии назначена банковская система, контролирующая финансовые потоки населения. Она станет отслеживать нелояльных австралийцев по их высказываниям в соцсетях. Если банкиры посчитают поведение человека предосудительным, то его исключат из числа клиентов.

В этих целях Национальный банк Австралии (НБА) с 01.11.2023г обновил свои правила и условия обслуживания. Отныне отношения между банком и клиентом будут похожи на зависимость ученика от школьного учителя.

С этого времени банк будет вправе в одностороннем порядке отказывать физическим лицам пользоваться его услугами.

Клиента лишат доступа к его счету и деньгам, если банкиры найдут вину человека в "непристойных, уничижительных, дискриминационных, оскорбительных или угрожающих комментариях в адрес любого человека, а также в нанесении психологического вреда".

Комментарий: по умолчанию особенно тяжким проступком будет считаться "наезд" на власти.

Однако, новые правила могут спровоцировать бойкот населения. Именно так произошло с Scotiabank. В январе этого года банк сообщил ветерану вооруженных сил Джереми Маккензи, что закрывает его счет, поскольку он вышел за пределы банковского "риск-аппетита".

Маккензи не объяснили, почему он больше не может пользоваться услугами банка.

На вопрос ветерана, что "именно для банка является слишком рискованным, кроме его военной пенсии", – банковский служащий ответил, что у него нет подробной информации.

Маккензи также запретили посещать какие-либо банковские офисы без предварительного разрешения.

В дальнейшем выяснилось, что Маккензи публично критикует правительство Трюдо и RCMP и участвовал в "Конвое свободы" в Оттаве в знак протеста против вакцинальных мандатов премьер-министра Джастина Трюдо.

После чего в социальных сетях появился тренд #BoycottScotiabank, а люди стали закрывать свои счета этом банке и выводить деньги. В итоге Scotiabank сдался и восстановил обслуживание ветерану.

Дебанкинг (лишение банковских услуг) – это один из немногих способов, которым власть предержащие пытаются наказать за свободу слова, которую они не одобряют.

https://politumor.ru/article/733-nacionalnyj-bank-avstralii-budet-blokirovat-klientov-za-plohoe-povedenie.html – цинк

Инклюзивность во все поля.

В самом соглашении делается оговорка, что "банк будет расследовать спорные случаи". Но по факту, в официальной объяве вполне себе ясно написано, что "опасные высказывания" могут стать причиной для блокировки доступа к услугам банка.

NAB will investigate instances where it identifies or is made aware that an account

or an electronic banking service is being used in a financially abusive manner,

including:

• coercive or controlling behaviour to limit a person's access to or use of funds;

• making profane, derogatory, discriminatory or harassing comments to any person;

• making or promoting threatening or abusive language to any person;

• making or threatening physical or psychological harm to any person.

We may reasonably exercise one or more of our rights in these terms and conditions

to suspend, cancel or deny an account holder's access or use of the account, card or

an electronic banking service if we reasonably consider it appropriate to protect a

customer or another person from financial abuse.

—