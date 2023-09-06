Google представила трехмерный рендер смартфона Pixel 8 Pro перед официальной презентацией

На официальном сайте Google была обнаружена скрытая страница с высококачественными трехмерными изображениями еще не представленного смартфона Pixel 8 Pro благодаря исследованиям Дата-майнеров Хосе Рубена и Мишаала Рахмана. Эту утечку заметила команда издания The Verge.

Сайт Google теперь позволяет интерактивно рассмотреть трехмерную модель смартфона со всех ракурсов. На модели четко видны основные компоненты устройства, каждый из которых снабжен подписью: USB-C порт, датчик температуры, NFC модуль, LED-вспышка, сканер отпечатков пальцев и многие другие.

Кроме того, благодаря этой утечке стало известно, что Pixel 8 Pro будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, голубом и сером. Также подтверждена информация о том, что смартфон будет иметь плоский экран, а не изогнутые края, как предполагалось ранее. Важно отметить, что ранее распространенные слухи об отсутствии слота для физической SIM-карты оказались неверными.

Официальная презентация Pixel 8 Pro, на которой будут раскрыты все технические характеристики, намечена на 4 октября 2023 года. В этот же день Google также представит более доступную модель Pixel 8.