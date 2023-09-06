 

“Требования растут” – Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова

06.09.2023, 20:31, Разное
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После смерти Олега Табакова его дело жизни продолжил Владимир Машков. К слову, любимый ученик легенды театра и кино отлично справляется со своей задачей. На днях актер открыл новый 38-й театральный сезон в “Табакерке”.

Открытие получилось по-настоящему торжественным. Вся труппа актеров собралась на Малой Сухаревской площади возле скульптурной композиции. На встрече Владимир Машков поздравил коллег и студентов “Школы Табакова” с началом рабочего сезона. Праздник завершился запуском воздушных шариков с логотипом театра в небо.

Также Владимир Машков раскрыл главные идеи нового сезона в театре Табакова. Как оказалось, в этом году зрителей ожидает не менее грандиозная программа, чем была в прошлом. Руководитель театра пообещал, что многие спектакли будут отражать времена Второй Мировой войны. Кроме того, по словам Машкова, мир сейчас динамичен, поэтому они стараются развиваться в ногу со временем, соответсвенно, растут и требования как к спектаклям, так и к актерам.

“Требования нашего театра растут. Растут к нам самим. Мы ищем точное слово, которое действует не звуком, а смыслом”, – цитирует Пятый канал речь руководителя театра.


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