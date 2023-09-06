 

“Хотелось себя пожалеть”: родившая после 40 Бочкарева рассказала о своем состоянии

06.09.2023, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За последнее время многие популярные сериалы прошлого объявили о своем возвращение на экраны. Но если возрождение “Папиных дочек” и “Универа” стало более ожидаемым для телезрителя, то новость о возобновление съемок ситкома “Счастливы вместе” повергло в шок общественность.

Конечно, главные герои спустя десять лет сильно изменились, но в любом случае, пообещали вернуться в прежние роли. К слову об изменениях, несколько месяцев назад Наталья Бочкарева родила третьего ребенка. Событие стало долгожданным для актрисы. И пока злые языки шепчутся и распускают слухи про родившую после 40 звезду “Счастливы вместе”, сама артистка делится подробностями о своем состоянии после родов с журналистами.

Так, рождение третьего ребенка стало более осознанным для многодетной мамы. Если предыдущие дети появлялись на свет параллельно со съемками ситкома, то в этот раз беременность, как признается Наталья Бочкарева, стала более осмысленной. Стоит отметить, что времени на “послеродовую депрессию” у актрисы нет, она все время находится в движении.

“Наверное, если бы я посидела дома и подумала бы об этом, возможно, а так ты все время в движении. Может быть, иногда и хотелось бы себя как-то пожалеть: „Вот, ночь без сна, а я такая молодая и красивая“”, – цитирует Пятый канал актрису.

Раннее “Дни.ру” писали, что Наталья Бочкарева раскрыла детали продолжения “Счастливы вместе”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Мнение: О немецком ударе по украинскому пиару… Не говори «гоп»?

06.09 / Как изменить диету и снизить уровень холестерина

06.09 / Бесплатное бета-тестирование Payday 3: Получите доступ и играйте за две недели до официального релиза

06.09 / Google представила трехмерный рендер смартфона Pixel 8 Pro перед официальной презентацией

06.09 / “Требования растут” – Машков раскрыл главные идеи нового сезона в Театре Табакова

06.09 / Мнение: Еще про картошку

06.09 / Новые цвета iPhone 15 оценены как блеклые журналистами 9To5Mac

06.09 / Фруктовый сок помогает снизить артериальное давление, говорит новое исследование

06.09 / Министр экономического развития Максим Решетников выразил беспокойство по поводу необычно низкого уровня безработицы в России

06.09 / Судебный процесс над Трампом будет проходить в Твиттере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика