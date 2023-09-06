 

Мнение: Еще про картошку

06.09.2023, 20:30, Разное
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Из комментов – просто смешная история. Рассказал старый френд по ФБ, по специальности – биолог-почвовед.

“…насчет картошки в магазине, наш колхоз в 2007 году заключил договор с Frito-Lay на поставку чипсового картофеля, и посадили 120 гектаров на капельном орошении (капельная лента укладывается при первом гребнеобразовании, механически). Чипсовые сорта имеют форму картофелины максимально приближенную к параллелепипеду (чтобы меньше отходов при нарезке), толстенную кожуру (для механической очистки), отсутствие вкуса (поскольку вкус чипсов это вкус соли и ароматизаторов) и уникальные кулинарные физические свойства при обычных методах готовки (варится полчаса, а всё жесткая). Этой картошки мы убрали порядка 5000 тонн, в начале осени 2008 года. И тут Frito-Lay извинились, мол кризис, спрос на чипсы упал, к сожалению выкупать картофель не будем. Соответственно, всю зиму их картошку распродавали оптом, как обычную, для потребления в пищу. Вот потребители-то охреневали, готовя 🙂. На ГМО грешили, конечно, синеглазку вспоминали”.

Да уж, 5 тысяч тонн сплошного прикола!

Источник: Размышления вольного социолога


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