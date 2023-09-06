 

Новые цвета iPhone 15 оценены как блеклые журналистами 9To5Mac

06.09.2023, 19:35, Разное
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Инсайдер Джон Реттингер, известный под псевдонимом Jon4Lakers на Twitter, опубликовал видео в сети, демонстрируя детальные макеты предстоящего смартфона iPhone 15. Это видео привлекло внимание журналистов из издания 9To5Mac.

Видео Реттингера примечательно тем, что оно демонстрирует макеты iPhone 15 во всех пяти цветовых вариантах, которые, как утверждают слухи, будут доступны для базовой модели: синем, черном, желтом, розовом и белом.

Однако, согласно редакции 9To5Mac, новые цвета iPhone вызывают некоторое разочарование. Издание считает их блеклыми и лишенными насыщенности по сравнению с предшествующей моделью iPhone 14. Журналисты даже предполагают, что многие пользователи могут предпочесть яркие чехлы, чтобы оживить внешний вид устройства.

Несмотря на эту критику, 9To5Mac подчеркивает, что новые iPhone 15 все равно вызывают значительный интерес у публики. Этот интерес, по крайней мере, объясняется тем, что смартфоны 2023 года станут первыми устройствами Apple, которые будут оснащены стандартным разъемом USB-C вместо привычного Lightning.


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