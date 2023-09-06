Фруктовый сок помогает снизить артериальное давление, говорит новое исследование
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Новое исследование раскрывает, что ежедневное потребление фруктового сока может уменьшить систолическое артериальное давление на 3,7 мм рт. ст. Это предостерегает от гипертонии, опасной для сердечных заболеваний и инсультов.
Исследователи просмотрели 93 предыдущих исследования, чтобы выяснить влияние диеты на гипертонию. Умеренное потребление натурального фруктового сока оказалось связанным с незначительным снижением артериального давления. Этот положительный эффект связан с витаминами и флавоноидами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Сравнительно, употребление сахара из различных источников, включая газировки, приводит к повышению артериального давления. Исследователи рекомендуют употреблять от 50 до 150 мл фруктового сока в день или предпочитать цельные фрукты, богатые клетчаткой.
Это исследование подтверждает роль 100% натурального фруктового сока в уменьшении артериального давления. Однако, оно также призывает различать между натуральными и добавленными сахарами при разработке рекомендаций по профилактике гипертонии. Умеренное употребление фруктов и фруктового сока, содержащего только натуральные сахара, оказывает благотворное воздействие на здоровье сердца и сосудов.
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