Фруктовый сок помогает снизить артериальное давление, говорит новое исследование

Новое исследование раскрывает, что ежедневное потребление фруктового сока может уменьшить систолическое артериальное давление на 3,7 мм рт. ст. Это предостерегает от гипертонии, опасной для сердечных заболеваний и инсультов.

Исследователи просмотрели 93 предыдущих исследования, чтобы выяснить влияние диеты на гипертонию. Умеренное потребление натурального фруктового сока оказалось связанным с незначительным снижением артериального давления. Этот положительный эффект связан с витаминами и флавоноидами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Сравнительно, употребление сахара из различных источников, включая газировки, приводит к повышению артериального давления. Исследователи рекомендуют употреблять от 50 до 150 мл фруктового сока в день или предпочитать цельные фрукты, богатые клетчаткой.

Это исследование подтверждает роль 100% натурального фруктового сока в уменьшении артериального давления. Однако, оно также призывает различать между натуральными и добавленными сахарами при разработке рекомендаций по профилактике гипертонии. Умеренное употребление фруктов и фруктового сока, содержащего только натуральные сахара, оказывает благотворное воздействие на здоровье сердца и сосудов.