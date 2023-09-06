Судебный процесс над Трампом будет проходить в Твиттере

Суд над Трампом

по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года пройдёт на платформе X.com, также известной как Твиттер. Начало судебного

процесса намечено на 4 марта 2024 года – такое решение приняла ведущая дело федеральная судья

Таня Сью Чуткан.

В целях обеспечения

максимальной публичности и прозрачности судебного процесса, все прения сторон,

допросы свидетелей и экспертов и последнее слово обвиняемого будут

вынесены в социальную сеть. Весомость тех или иных показаний и улик будет определяться количеством

репостов, а лайки, полученные сторонами обвинения и защиты, будут учитываться в

ходе вынесения судебного решения.

Приговор вступит в законную силу после того,

как наберёт не менее 500 млн просмотров, резюмировали в суде.

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