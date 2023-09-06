 

Судебный процесс над Трампом будет проходить в Твиттере

06.09.2023, 19:33, Разное
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Суд над Трампом
по делу о попытке отменить результаты выборов 2020 года пройдёт на платформе X.com, также известной как Твиттер. Начало судебного
процесса намечено на 4 марта 2024 года – такое решение приняла ведущая дело федеральная судья
Таня Сью Чуткан.

В целях обеспечения
максимальной публичности и прозрачности судебного процесса, все прения сторон,
допросы свидетелей и экспертов и последнее слово обвиняемого будут
вынесены в социальную сеть. Весомость тех или иных показаний и улик будет определяться количеством
репостов, а лайки, полученные сторонами обвинения и защиты, будут учитываться в
ходе вынесения судебного решения.

Приговор вступит в законную силу после того,
как наберёт не менее 500 млн просмотров, резюмировали в суде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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