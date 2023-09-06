Рупор кремлевской пропаганды: О солдатском быте в ЛНР

Интересные наблюдения и советы по быту на переводовой от бойцы на фронте на границах Луганской Народной Республике.

О солдатском быте в ЛНР

Новость для мобов второй волны (коли она будет) и желающих подписать контракт:

1) Очень сильно решает умение готовить. Готовить пищу на уровне «вкусно и сытно» надо уметь 80% подразделения. И как минимум одного талантливого парня с навыками «готовит, как в кафе/ресторане».

2) Из блюд, которые обязательны к умению готовить ― макароны/гречка с тушёнкой, луком и чесноком, а также борщ/щи. Лучше из натуральных продуктов, тогда из концентратов готовить будет легче.

Супы обязательны потому, что запоры никому не нужны.

Интересный факт: на севере ЛНР довольно посредственный хлеб. В основном белый пшеничный, без корочки, средненький по вкусу, кислый, хотя белый.

Московский нарезной батон хорошего производителя ― это произведение искусства.

Опять же, «паляница украинская», которую можно купить в «Дикси» в Москве, ― это высококачественный белый хлеб, превосходящий местный белый хлеб.

Странно, вроде эти земли были под Киевом, а «палянЫцЯ» (хлеб) там посредственный. И, честно говоря, хотя это кого-то может задеть, но я побывал в украинском Крыму в 2011, в Питере 5 раз, 3 раза в Казани, в Краснодаре, в Знаменске, в Беларуси на двух полигонах, но пока качество выпечки хлеба на севере ЛНР самое низкое.

Наоборот, наш солдатский хлеб, выпекаемый военными пекарнями, охуенен и пиздат. Мы используем его в том числе, как продукт на обмен с местными жителями, и он неизменно пользуется спросом.

На фото некое подобие по виду. Вкус… Классный. Явно кладут муки по норме, технологию соблюдают строго. Во всяком случае, те ребята, что пекут у нас в тылу и обеспечивают полк.

Серого хлеба в нашем районе нет. Это, по словам знающих людей, надо Харьков брать. Там пекут.

Чёрного хлеба почти нет. Бородинского там или Столичного. Есть странное подобие Рижского, но это скорее серый хлеб с пряностями от Рижского.

Сухпайки выдаются в путь-дорогу, при переброске из Беларуси, например.

Запасы сухпайков есть в подразделениях, но они НЗ.

Разведке и связистам выдаются рационы малых команд (из-за автономной работы и самообеспечения). Это картонная коробка, куда накиданы пакеты с едой, которую заливают и заваривают кипятком: овсяные каши с разными приблудами, картофельное пюре двух видов (с луком и на молоке), сухой борщ (гадость). Сюда же идут сухпайковые каши, повидло, сахар, соль. Несколько банок гражданских рыбных и мясных консервов, что очень круто ― скумбрия, сельдь, шпроты (!!!), суп с фрикадельками, ветчина в банке.

Отдельно скажу для читающих нас хохлов: НАМ ПОСТАВЛЯЮТ ШОКОЛАДНО-ОРЕХОВУЮ ПАСТУ В ЭТИХ ПАЙКАХ! Мы обеспечены отличным аналогом Нутеллы ШТАТНО, БЛЕАТЬ! Этих упаковок реально много, как в мелких стаканчиках от йогурта. Этих стаканчиков в каждой коробке 3-4 связки по 9 штук, емнип.

Однако основу питания что на передке, что у таких автономов, как мы, в тылу составляют поставляемые продукты, как от армии, так и по гуманитарке. Приезжает машина, сбрасывает продукты и уезжает. Что можно получить:

1. 2-3 коробки с тушёнкой говяжьей, свиной, куриной (с костями, брр), из индейки. Как правило, хорошего качества, с содержанием мяса от 70%.

2. Концентраты супов: свекольник, борщ, щи. Сюда же идёт «Закуска воронежская» из квашеной жёсткой капусты. Её понемногу добавляют в супы.

3. Зелёный горошек, фасоль, кукуруза в банках.

4. Раз в несколько месяцев можно получить мешок сахара на 25 кг. Сахар мы потихоньку используем сами и передаём дружественным местным жителям, как и сгущёнку.

5. Сгущёнка в бутылках и банках. Отдаём местным жителям также. Едим сами.

6. Один раз за весну мы получили 20 кг сухого картофельного пюре, заливаемого кипятком.

7. Изредка можно получить пакет обычного белого лука, но как правило его приходится брать в магазинах. С ним вообще была беда в феврале у местных. Ни лука, ни чеснока.

8. Один раз нам привезли упаковку замороженных куриных бёдер. Ели неделю всей шайкой. Мариновали, жарили.

9. Коробку вафель, медовых пряников, сушек раз в 2-3 недели можно получить.

10. Соки в коробочках, по 2-3 упаковки на подразделение. Апельсиновый, яблочный, вишнёвый, мультифрукт. Один раз был бананово-яблочный.

11. Томатную пасту в пластиковой банке. Очень редко (помню пару раз) по 1-2 головки чеснока.

12. Коробку-две паштета печёночного раз в 2-4 недели. Мне он по нраву, но остальные не любят. Поэтому я им кошек кормлю, они его обожают.

13. Сливочное масло и плавленный сыр в разовых упаковках по 10 г.

Голодать не приходилось ни разу. А вот за неделю до отпуска я словил пищевое отравление и неделю лежал. Бегал и лежал. Было жёстко. Хотя гигиену соблюдаю изо всех сил.

Остальные травятся редко, но хотя бы 1-2 раза за 7 месяцев почти каждый из нас побегал в туалет избыточно часто.

Что касается воды, то на севере ЛНР она отвратительная.

Вся вода во всех источниках воды сильно минерализована, со вкусом земли и камней даже после кипячения. Чайник засирается накипью после чистки до идеального состояния за 2 дня.

В некоторых деревнях эта вода ещё и гнилая. Если её выпить сырой, то сраться будешь до 3 дней каждые 20 минут, а то и чаще. В некоторых деревнях такого нет, но там вода всё равно поганая на вкус.

А теперь, внимание, как решили тыловики ЗВО)) Зимой и до апреля передок и тыл снабжали бутилированной водой исправно. На всех хватало с запасом. Затем пришёл приказ бутилированную воду везти на передок, а тыловикам родить откуда-то ёмкости для кипячения и хранения воды, пользоваться «проверенными источниками» (которые каждый ищет себе сам).

Поэтому самым стратежным приобретением из первого отпуска стал фильтр-кувшин для воды, с 4 доп.картриджами. В этом отпуске я ещё куплю штук 6. Этот фильтр справляется с местной водой вполне неплохо. Можно пить без кипячения, если в деревне нет гнилой воды. Заезжаешь, заливаешь бак на 100 литров и увозишь его к себе.

Из-за нехватки бутилированной воды, добавляем соки из выданного и покупаем газировку. Из-за сахара все стали толще.

Что касается физ.формы. Уезжал на СВО очень крепким, в натураху, мужичком слегка за 30. Без пуза, с крыльями/широчайшими, с проработанной мускулатурой.

На данный момент слил качество мышц и силу на 1/3. Держу физухой.

Жира набрал до 5 кг. Вместо своих 72-74 кг стал весить 77-79 кг весной и летом. Ограничил сладкое и за 2 месяца слегка скинул. В этом помогла копка блиндажей.

https://t.me/vault8pro – цинк

На фото приунывший американский БТР M113 на Сватовском направлении. Судя по всему подорвался на противотанковой мине.

—