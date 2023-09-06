Рупор кремлевской пропаганды: МИД РФ о “зерновой сделке”

МИД РФ выпустил обширное разъяснение официальной позиции России по "зерновой сделке". Так сказать по итогам визита "друга Реджепа" в России.

Если коротко, то Россия не вернется в "зерновую сделку", пока не будут выполнены все ее условия. Так как Запад ни одно из условий России выполнять не собирается, то и перспективы "зерновой сделки" равны нулю. У Турции и ООН нет необходимых рычагов для влияния на позицию Запада, поэтому их предложения не могут возобновить "зерновую сделку".

МИД РФ о "зерновой сделке"

На фоне повышенного внимания, которое уделяется «черноморской инициативе» по вывозу украинского продовольствия (прекращена 17 июля), заключенной в Стамбуле 22 июля 2022 г. в одном «пакете» с Меморандумом Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта (действует до 2025 г.) (данные договоренности называют «зерновой сделкой»), полагаем оправданным вновь подробно изложить российскую позицию.

После сворачивания «черноморской инициативы», которая, как известно, не оправдала заявленного гуманитарного предназначения (из 32,8 млн тонн грузов в нуждающиеся страны было отправлено менее 3%,) и использовалась украинцами для совершения атак против российских объектов, никакой катастрофы не произошло. Вопреки алармистским заявлениям западников и Секретариата ООН о росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается (в августе сокращение составило порядка 4-5%, а с пиковых значений марта 2022 г. спад составил уже 25-40%).

В целом глобального физического дефицита продовольствия нет – есть проблемы с его распределением, но не с производством. Иными словами, из-за прекращения морского вывоза украинского зерна от голода никто не умер и продовольственного кризиса не случилось, как это предрекали в западных столицах и ООН. Что неудивительно, ведь 32,8 млн тонн преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна накормить человечество трудно.

Сильно преувеличена, с подачи тех же западников и ооновцев, и роль Украины в качестве мировой житницы. Доля этой страны в общем экспорте пшеницы и так была невелика (5%), а сейчас объективно еще больше уменьшается, учитывая, в том числе, сокращение посевных площадей из-за радиационного и химического заражения почвы в результате применения поставляемых Западом боеприпасов с обедненным ураном. При этом у украинцев есть другие (помимо Черного моря) возможности вывозить свои грузы – сухопутными и речными маршрутами в ЕС, по так называемым «коридорам солидарности».

Не секрет, что такая транспортировка обходится дороже, да и европейцы не спешат на деле проявлять заявленную солидарность с Киевом: в мае Еврокомиссия запретила ввоз украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию (разрешен только транзит). 15 сентября, когда истекает срок очередного моратория, у Брюсселя будет прекрасная возможность пересмотреть собственное решение и снять запрет на импорт украинских зерновых, которые рискуют окончательно затопить рынки восточноевропейских стран. Будет и возможность бесплатно направить зерно с Украины в нуждающиеся страны Африки и Латинской Америки, раз об этом так пекутся в Вашингтоне и некоторых европейских столицах. Только в это почему-то совсем не верится.

В этих условиях, как неоднократно и подробно отмечалось российской стороной, если западникам и Киеву действительно нужен черноморский коридор, то пора предпринять конкретные шаги по снятию незаконных односторонних санкций с отечественных субъектов, занятых в сфере производства и экспорта сельхозпродукции и удобрений. Речь идет о нормализации деятельности банков, компаний, налаживании транспортной логистики и страхования, возобновлении поставок запчастей. Решение данных «системных» задач предусмотрено не только Меморандумом Россия-ООН, но и полностью соответствовало бы высокопарным декларациям американцев и европейцев о том, что их санкции не препятствуют доступу российских удобрений и зерновых на мировые рынки.

Однако вместо реальных изъятий из санкций Россия лишь получает новую порцию обещаний от Секретариата ООН. На этот раз Генсекретарь ООН и его эксперты выдвинули четыре якобы «прорывных» предложения – SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка»; создание страховой платформы; разблокирование зарубежных активов российских компаний-производителей удобрений и налаживание доступа наших судов в европейские порты. Взамен от российской стороны требуют дать гарантии немедленного и полноценного восстановления «черноморской инициативы».

Однако на деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта.

Как неоднократно указывалось, в том числе в публичных комментариях, у переподключения профильного «Россельхозбанка» к SWIFT нет рабочих альтернатив – ни с опциями филиалов и «дочек», ни через маргинальный канал с JP Morgan, который, к слову, был закрыт после сворачивания «черноморской инициативы». А за несколько дней до российско-турецкого саммита в Сочи «Россельхозбанк» получил уведомление от Commerzbank во Франкфурте о закрытии корсчета в евро.

Создание специальной страховой платформы для российской сельхозпродукции нам обещают с августа 2022 г., но по непонятным причинам это не сделано до сих пор.

То же самое касается и доступа российских судов и грузов в иностранные порты – ооновцы так и не смогли разобраться с возникающими в связи этим санкционными препятствиями (в виде объявления всей территории России зоной военных рисков, а также внесения российских профильных транспортно-страховых структур и самих компаний в санкционные списки).

Компаниям-производителям удобрений для разблокирования своих зарубежных активов и вовсе прямо предлагается признать свой подсанкционный статус, чтобы затем «на свой страх и риск» просить о послаблениях.

Очевидно, что все эти паллиативные меры и обходные варианты призваны лишь создать видимость работы, но не ведут к реальному решению проблемы – снятию санкционных ограничений с профильных российских экономоператоров. По этой же причине – прямой санкционный запрет на ввоз запчастей в Россию как товаров «двойного назначения», – ооновцы даже не упоминают про соответствующую «системную» задачу.

Продолжает Генсекретарь ООН хранить молчание и по аммиакопроводу «Тольятти-Одесса», несмотря на свой специальный визит в Киев 8 марта и отдельное предложение 26 апреля. После того как 5 июня украинцы подорвали на подконтрольной им территории трубопровод, ежегодно обеспечивавший сырьем для удобрений, достаточным для производства продовольствия для 45 млн человек, в Секретариате ООН об этом стержневом элементе обоих Стамбульских соглашений предпочитают вовсе не вспоминать.

Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ооновцев по обеспечению реализации Меморандума Россия-ООН, поскольку А.Гутерреш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: у курирующей договоренности Генсекретаря ЮНКТАД Р.Гринспан еще с июля с.г. есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено. Однако представители ООН все еще находятся в Совместном координационном центре в Стамбуле, не имея на то мандата ввиду прекращения «черноморской инициативы».

В связи с этим Россия вновь подтверждает принципиальную позицию, которую 4 сентября четко озвучил Президент В.В.Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования «черноморской инициативы», но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом.

Со своей стороны Россия продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, что будет способствовать стабилизации мировых цен и улучшению их общей доступности. Не прекращаем также усилий по безвозмездной передаче нашей продукции нуждающимся.

В частности, в Малави (20000 тонн) и Кению (34000 тонн) уже были направлены российские удобрения. В предстоящий период планируется отправка таких удобрений в Зимбабве (23000 тонн), Нигерию (34000 тонн) и на Шри-Ланку (55000 тонн). Кроме того, до конца года планируются бесплатные поставки 200000 тонн российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею.

Чрезвычайно востребован и совместный проект России, Турции и Катара по поставке 1 млн тонн зерна из России для переработки в Турции с последующей безвозмездной транспортировкой в беднейшие страны. Тем более, что речь идет примерно о том же объеме продовольствия, который был направлен нуждающимся в рамках «черноморской инициативы» за год.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1903205/ – цинк

Вот и хорошо.

Сейчас надо заниматься уничтожением портовой инфраструктуры в оставшихся украинских портах.

—