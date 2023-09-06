Audi представила обновлённые Q8 и SQ8 с улучшенной светотехникой

Немецкая компания Audi представила обновленные кроссоверы Audi Q8 и купеобразную версию SQ8.

Автомобили существенно превосходят предшественников по внешнему виду, исполнению интерьера салона и расширенной цветовой гамме. Отличить модель можно по решетке радиатора, воздухозаборникам и переднему бамперу. Кроме того, производитель предусмотрел матричную головную оптику. Салон получил новые декоративные вставки, придающие более дорогой вид. Также автомобиль имеет ряд других продвинутых отличий.

Под капотом кроссовера установили 4-литровый бензиновый двигатель, однако его уровень мощности пока не рассекретили. Стоимость новой модели SQ8 составит от 86,7 тысячи евро в начальном исполнении.