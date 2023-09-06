Дебютировал новый Renault Grand Kangoo

Французский автомобильный гигант Renault официально презентовал новую версию модели Renault Grand Kangoo.

Как и предполагали эксперты, автомобиль получил увеличенные габариты кузова, что отразится на просторности салона и багажного отсека. Вместе с тем длина перевозимого груза теперь составит свыше 3,1 метра. Модель имеет сдвижные боковые двери, чем превосходит по комфорту предшественника. Под капотом новинки установили 1,3-литровый турбированный агрегат, который выдает 122 л.с. мощности.

В продажу запустят модификации с дизельным и электрическим силовым агрегатом до 122 л.с. С такими показателями запас хода на электротяге составит около 265 километров. Уже к концу 2023 года начнется серийный выпуск нового минивэна Grand Kangoo.