Мнение: Упадок США на печальном примере Илона Маска

У Илона Маска трагедия. Даже злорадствовать не хочется, действительно серьёзная беда. Предприниматель отправил сына учиться в престижный калифорнийский вуз, а большая часть вузов на Западе давно уже оккупирована марксистами. Эта школа не была исключением, так что преподаватели-марксисты с радостью промыли мозги сыну «капиталиста». В итоге несчастный тинейджер стал убеждённым леваком и лёг под нож хирурга, чтобы тот его оскопил. Цитирую статью из «консервативной» Нью-Йорк Пост (ссылка).

Илон Маск считает, что его “коммунистическая” трансгендерная дочь разорвала отношения с отцом-миллиардером, потому что в престижной калифорнийской школе, куда он её отправил, её “зомбировали”, заставив думать, что “все богатые люди злые”.

Генеральный директор X, ранее известной как Twitter, отмыл руки от любой ответственности за недавний раскол между ним и его 19-летней дочерью Вивиан Дженной Уилсон. Вместо этого он обвиняет Школу искусств и наук “Crossroads” в Санта-Монике в “заражении” её “вирусом воукизма”.

Переход [кастрация] Уилсон был частью домино-эффекта, который привёл Маска к покупке социальной медиа платформы в рамках его миссии по искоренению “воукизма”, как это стало известно из выдержки из предстоящей биографии “Илон Маск”, опубликованной в Wall Street Journal в четверг.

Основатель SpaceX сказал автору Уолтеру Айзексону, что изначально относился “довольно спокойно” к решению своего ребёнка. Однако в апреле 2022 года Уилсон “превратилась в убеждённого марксиста и разорвала все отношения с ним”, раскрывает выдержка.

В том же году Уилсон получила разрешение на смену своего пола, а также имени, в надежде уничтожить любую связь между собой и своим биологическим отцом.

“Она пошла дальше социализма, став полноценным коммунистом и считая, что каждый богатый человек злой”, — сказал Маск, оценочная стоимость состояния которого составляет 257,5 миллиарда долларов.

До того, как я начал банить распространителей листовок «русский, сдавайся» из соседней страны, они активно продвигали в комментариях три тезиса.

Тезис первый. «Нет ничего страшного в пропаганде Лиги Ботов, вы все там в России дремучие гомофобы, вам лишь бы любой росток разнообразия запретить». На примере Илона Маска мы видим, что кое-что страшное в повесточке всё же есть. При этом, обратите внимание, изуверы из школы искусств чувствуют себя в полной безопасности — даже всех денег Илона Маска недостаточно, чтобы заставить марксистов отвечать за свои преступления перед законом. Он может нанять целую дивизию адвокатов, но американские судьи будут только беспомощно разводить руками, многозначительно показывая глазами наверх.

Тезис второй. «Каждый русский только притворяется патриотом, но на самом деле вы все мечтаете переехать в Лондон или в Сан-Франциско, а детей устроить на учёбу в Оксфорд или Гарвард». Опять-таки, на примере Илона Маска мы видим, что сейчас школьников и студентов отправлять учиться на Запад будет или безумец, или негодяй. В Афганистане, в Сомали, в любой незападной стране мира (за исключением Украины) студенту будет сейчас гораздо безопаснее, чем в элитной школе Британии или США.

Тезис третий. «Американская экономика сильна — в США и технологии, и деньги, а Китай — всего лишь грязный сборочный цех». И снова, посмотрим на Илона Маска. Сложно связывать своё будущее с государством, в которой марксисты уже настолько сильны, что даже богатейший человек страны перед ними беззащитен. Любой бизнесмен в США сейчас понимает: даже если его собственные дети уклонятся от промывки мозгов, так значит дети других людей, получив марксистское воспитание, придут через 10-20 лет его раскулачивать. Следовательно, вкладываться в США вдолгую нет смысла. А возврат фабрик из Китая в США — это именно вложения вдолгую, так как за два-три года окупиться они не успеют точно, а за 5-10 лет окупятся очень навряд ли. С какой стороны ни смотри, развивать бизнес в США неинтересно. Разве что в режиме страуса, спрятав голову в песок — надеясь, что нерешаемые проблемы США каким-то волшебным образом разрешатся сами собой.