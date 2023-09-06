С 1 октября налог на роскошь распространят на все автомобили дороже 650 тысяч рублей

С 1 октября 2023 года при покупке автомобилей дороже с 650 тысяч рублей с россиян будет взиматься налог на роскошь, равный 23% от суммы сделки. Нововедение пока что касается только новых машин.

В Минфине объяснили, что нововведения нацелены на «корректировку и оптимизацию бюджетных потоков по части налоговых поступлений». У россиян в любом случае остается выбор: те, кто не хочет платить налог, могут выбрать новый автомобиль дешевле.

– 650 тысяч рублей – это, если вдуматься, немалая сумма, – комментирует ситуацию источник в ведомстве. – Если по курсу 2012 года посчитать, то 22 тысячи долларов. К людям, которые оперируют десятками тысяч долларов, уже вполне можно применять налог на роскошь.

Согласно подсчётам журнала «За рублём», единственным автомобилем, не облагаемым новым налогом, будет «Гранта» в минимальной комплектации, которая в начале сентября стоила 649 тысяч рублей. После соответствующей публикации спрос на эту модель вырос в рекордные 26 раз, после чего «АВТОВАЗ» отреагировал на спрос и принял стратегическое решение поднять её цену до 690 тысяч рублей.

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