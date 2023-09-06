Скандалы: Тихие троечники

Почему министерства не афишируют статистику ОГЭ

В начале сентября, казалось, пора забыть экзамены как страшный сон и спокойно грызть гранит нового учебного года. Но не тут-то было. За только отшумевшими баталиями ЕГЭ, приемной кампании и допнаборов остался позабытым младший брат единого экзамена, известный как ОГЭ (основной госэкзамен). И по нему как раз начались пересдачи, которые окончатся 15 сентября.

Странно, какие могут быть экзамены, если классы и учебные группы в колледжах и училищах уже набраны? Но прежде чем разобраться в тонкостях поступления «после девятого», «МК» решил вспомнить все об ОГЭ.

Общие госэкзамены сдают после окончания 9-го класса. Это и есть то самое общее среднее образование, которое гарантировано законом. Его должны получить все дети, а обеспечить — родители и школа. ОГЭ (так же, как и ЕГЭ, впрочем) — это 4 экзамена. Два обязательных: математика и русский язык, и два дополнительных на выбор ученика. Существует еще ГВЭ (государственный выпускной экзамен), облегченная форма ОГЭ для детей с ограниченными возможностями здоровья и развития. Задания на экзамене те же самые, но на их выполнение дается больше времени. И дополнительный экзамен только один — то есть ОГЭ состоит из 3 экзаменов.

По порядку проведения и организации ОГЭ похож на ЕГЭ. Та же чужая школа и незнакомые проверяющие (на ГВЭ после череды скандалов особых детей экзаменуют в знакомых условиях). Те же рамки, камеры и контрольно-измерительные задания. Оценивают ОГЭ тоже в балльной системе по уровню грамотности и другим спецкритериям, а после переводят в оценку по пятибалльной шкале. Причем округление результатов обычно идет в меньшую сторону, и вообще, трактовка результатов не в интересах ученика.

Сейчас пересдают экзамены те девятиклассники, кто получил «неуд» по одному или двум ОГЭ. Не сдавший три-четыре экзамена имеет право прийти и сдать повторно через год. Или выпуститься из школы со справкой о прослушанном курсе общего среднего образования вместо аттестата. Вопреки расхожему мнению с таким документом не прямиком в грузчики, разнорабочие или дворники — есть средне-специальные учебные заведения, колледжи и училища, куда принимают после 9-го класса без аттестата.

Решив ознакомиться со сводными данными по досрочному и основному этапу ОГЭ в этом году, «МК» убедился, что это непросто. Даже профильные ведомства не особо рапортуют об ОГЭ, а вот об успехах ЕГЭ трубят вовсю. «Да и раньше результатами ОГЭ не баловали», — говорит эксперт в области образования Мария Кучерова. А может, это потому что итоги основного экзамена, в общем, не блестящие, а скорее удовлетворительные. Получается по классике — тихие троечники.

Если о среднем арифметическом говорить, то из полумиллиона 9-классников 150 тысяч получили за экзамены «3». «Четверки» у 150 тысяч, «пятерки» у 100 тысяч, двоечников 50 тысяч набралось. Это притом, что ОГЭ по сложности совсем не ЕГЭ, бытует мнение, что его может сдать кто угодно. Лишь бы знал, какого цвета учебник…

Попредметная статистика и разброс данных по регионам, конечно, нагляднее «среднего по больнице». В ведомствах признают, что лучшие результаты показали жители центральных регионов, особенно Москва и Питер. Хуже всего написали общий госэкзамен на окраинах страны. Нашумели в этом году результаты в Новосибирской области. Несмотря на академгородок под боком, в основной массе учащиеся там окончили среднюю школу на «три» или едва дотянули до «четверок». Ну а в «среднем по ОГЭ» оценки такие: обязательные математика и русский потянули соответственно на 4 и 3,7 балла. История 3,5 балла, литература 3,2 балла. Лучше всего, по статистике оценок и преодоления порогового балла, в 2023-м сдали английский язык и информатику, хуже всего написали физику и обществознание.

Итак, кто и для чего пересдает госы сейчас, в начале уже следующего учебного года, в дополнительный период для ОГЭ 4–15 сентября? Во-первых, прием в некоторые колледжи, техникумы и училища нарочно продолжается до октября. И так делают пролетевшие мимо колледжа мечты в надежде на поступление. Во-вторых, манят предпрофклассы, куда можно попасть только с хорошей оценкой по профильному предмету. А хорошая оценка в этом случае выше, чем «удовлетворительно».

По закону, школа не имеет права отказать 9-класснику в приеме в старшую школу даже со всеми «тройками» по ОГЭ, ведь это не «неуды». Но если прием в 10-й и 11-й классы ведется на конкурсной основе или класс имеет специализацию: международный, медицинский, IT, гуманитарный и прочее, то это уже легитимное основание для отказа в приеме. Иностранный язык, химия-биология, информатика и русский-литература тоже становятся профильными предметами и должны быть написаны на «четыре» или «пять». И для поступления их надо пересдать.

Но лучше всего, конечно, участие в олимпиаде списочного состава типа ВсОШ или международной — тогда ученик от участия в ОГЭ по профильному предмету освобождается, «пять» ему ставят автоматом. И принимают с распростертыми объятиями в любой спецкласс или «непростую» профильную школу.

Стартовали «допы» по математике 4 сентября. 7-го на повторном экзамене будет русский язык, 12 сентября — история, биология, физика и география. 15 сентября школьники пересдадут обществознание, химию, информатику и ИКТ, литературу и иностранные языки. С результатами обычно не тянут, срок оглашения результатов составляет 1–2 дня.

Но и это не все: с 19 по 23 сентября резервные дни для сдачи-пересдачи по ОГЭ. Еще одна возможность пересдать для тех, кто разболелся в день повторного экзамена или подвергся ненадлежащему обращению со стороны наблюдателей или членов комиссии, работающей на экзамене. Можно сказать, что окончательный итог ОГЭ-2023 будет подведен лишь к 25 сентября.

Станислава Одоевцева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”