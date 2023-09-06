 

В РФ запустили продажи новых внедорожников BAIC BJ40

06.09.2023, 12:52, Разное
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В РФ приступили к продажам новых китайских внедорожников BAIC BJ40.

Вместе с тем автомобиль имеет привлекательный внешний вид и продвинутые характеристики, что существенно отразилось на уровне спроса. Местные дилеры сообщили об ограниченной партии техники, что привело к образованию очереди на получение транспортного средства отечественными покупателями. Под капотом внедорожника BAIC BJ40 установлен 2-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 225 л.с.

Кроме того, новинка имеет 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и систему полного привода. Приобрести модель в РФ можно по цене около 4,05 миллиона рублей. Среди преимуществ внедорожника указали независимую подвеску и увеличенный клиренс.


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