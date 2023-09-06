Дебютировал новый премиальный кроссовер Toyota Century

Японский автомобильный гигант Toyota официально презентовал новую модель Toyota Century.

Данный автомобиль выполнен в кузове седан, производитель уточнил, что новую версию станет возможным приобрести на глобальном рынке. Выпущенный седан изначально был доступен только для внутреннего рынка. В ходе премьеры Toyota Century указали, что модель получила электрическую сдвижную дверь для пассажиров, садящихся сзади. Также предусмотрен ряд продвинутых параметров.

Новый седан Toyota Century имеет привлекательный внешний вид и зеркальную отделку салона, что придает более дорогое впечатление от транспортного средства. Технические характеристики пока засекречены.