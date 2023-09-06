 

Apple планирует выпустить новый ноутбук, нацеленный на конкуренцию с бюджетными устройствами Google Chromebook

06.09.2023, 12:10, Разное
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По информации портала DigiTimes, Apple планирует выпустить новый ноутбук, нацеленный на конкуренцию с бюджетными устройствами Google Chromebook. Новый бюджетный ноутбук от Apple будет обладать металлическим корпусом и стоить менее $1 тыс. (приблизительно 97,5 тыс. рублей). Этот ход поможет компании привлечь клиентов из сферы образования и среднего бизнеса, которым необходимы недорогие и надежные компьютеры. На данный момент Apple также предлагает специальные цены для образовательных учреждений на свои планшеты iPad.

Источник сообщает, что компания Apple уже разместила заказы на компоненты для этого нового ноутбука у своих ключевых поставщиков, таких как Quanta Computer и Foxconn. Предполагается, что данное устройство появится в продаже во второй половине 2024 года.

На данный момент ассортимент ноутбуков Apple состоит из двух линеек: MacBook Air и MacBook Pro, с начальными ценами от $999 и $1299 соответственно. Если информация о конкуренции с Chromebook подтвердится, то новый ноутбук Apple может стать самым популярным устройством в портфеле компании.


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