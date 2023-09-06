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В Рыбинске состоится хоккейный матч, посвященный памяти игроков «Локомотива»

06.09.2023, 12:12, Объявления
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7 сентября на ледовой арене ДС «Полёт» состоится хоккейный матч памяти ярославской команды «Локомотив».

На лёд выйдут команды «Полёт» (ЮХЛ) и «Сборная города Рыбинска». Начало матча в 18:15. Вход свободный.

Перед матчем в 17:30 – возложение цветов к мемориальной доске, которая установлена на стене Дворца спорта «Полёт».

В память о ребятах прозвучат стихи и песни рыбинских творческих коллектив и близких друзей.

Формат мероприятия предусматривает «свободный микрофон», каждый желающий сможет сказать добрые важные слова в память о команде и рыбинских спортсменах, игравших за «Локомотив», – о Максиме Шувалове и Никите Клюкине.

Хоккейная команда «Локомотив» погибла в авиакатастрофе 12 лет назад, 7 сентября 2011 года. В Рыбинске на здании Дворца спорта «Полёт» установлена мемориальная доска рыбинским спортсменам, ежегодно проводятся хоккейные турниры, посвящённые памяти ярославской команды и рыбинских хоккеистов.

Администрация города Рыбинска




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