В Китае запустили продажи внедорожника Haval H5 нового поколения

На китайском рынке начали продажи рамного внедорожника под названием Haval H5.

Автомобиль станет возможным приобрести с дизельным или бензиновым силовым агрегатом. Начальная цена на рамную модель достигает 122,8 тысяч юаней. Под капотом внедорожника с бензиновым агрегатом использовали 2-литровый мотор на 197 л.с. мощности. Автомобиль имеет задний привод и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Вместе с тем автомобиль также можно приобрести с полным приводом и 224-сильным бензиновым мотором. На выбор предложат механическую или автоматическую коробку передач. Модель имеет увеличенный мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель в максимальной комплектации.