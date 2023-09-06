 

В Китае запустили продажи внедорожника Haval H5 нового поколения

06.09.2023, 10:25, Разное
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На китайском рынке начали продажи рамного внедорожника под названием Haval H5.

Автомобиль станет возможным приобрести с дизельным или бензиновым силовым агрегатом. Начальная цена на рамную модель достигает 122,8 тысяч юаней. Под капотом внедорожника с бензиновым агрегатом использовали 2-литровый мотор на 197 л.с. мощности. Автомобиль имеет задний привод и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Вместе с тем автомобиль также можно приобрести с полным приводом и 224-сильным бензиновым мотором. На выбор предложат механическую или автоматическую коробку передач. Модель имеет увеличенный мультимедийный дисплей, цифровую приборную панель в максимальной комплектации.


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