 

Мнение: Когда началась третья мировая?

06.09.2023, 10:10, Разное
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РИА «Новости» пишет, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, третья мировая война уже началась.

Дословно:  «…Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее» (отсюда).

Между тем, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев еще 11 июля написал «Третья мировая всё ближе».

Выходит, что 11 июля третья мировая  была еще «все ближе», а к сентябрю она уже началась? И когда она началась?

Или она началась уже давно, просто Медведев решил не драматизировать ситуацию и приукрасил обстановку?

Или все-таки нет никакой войны? Ни мировой, ни локальной?  А была и есть всего лишь специальная военная операция ?

Фотографии Алексея Данилова и Дмитрия Медведева отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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