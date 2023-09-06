В РФ начали продавать обновленную версию кроссовера Kia Soul

В РФ стало возможным приобрести новый кроссовер Kia Soul.

Автомобиль завезли частные дилеры, которые получают технику по параллельному импорту из-за отсутствия прямых поставок. Вместе с тем под капотом кроссовера использовали 1,6-литровый бензиновый двигатель на 123 л.с. Также клиенты могут приобрести парткеник Kia Soul с 2-литровым мотором, выдающим 150 л.с. мощности. Автомобиль доступен исключительно с переднеприводной системой.

Напомним, кроссовер Kia Soul стал более привлекательным за счет видоизмененной головной оптики со светодиодами, решетки радиатора новой формы, задних фонарей и улучшенных бамперов. Остальные характеристики были указаны ранее.