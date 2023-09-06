 

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами

06.09.2023, 8:15, Разное
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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с Sim-картами. Она связана с якобы истечением срока действия такой карты.

Так, жителю звонит якобы представитель сотового оператора и предупреждает об истечении срока действия карты. Он убеждает человека в том, что для продления срока необходимо назвать код из SMS. В противном случае карта будет заблокирована, заверяет мошенник.

При получении SMS-кода злоумышленник получает доступ в личный кабинет абонента. После этого он может настроить переадресацию звонков и сообщений на другой номер или создать виртуальный дубликат Sim-карты. В дальнейшем он может открыть онлайн-банк жертвы, ее почту, мессенджеры, соцсети и аккаунт на госуслугах.

“Мошенники старательно адаптируются к мерам борьбы с ними, поэтому стиль общения “сотовых операторов” более мягкий и заинтересованный, в отличие от привычных звонков “полиции” или “службы безопасности банков”, – цитирует специалистов интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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