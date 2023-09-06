 

Вместо поздравлений – бронзовый памятник над могилой: как отметят юбилей Юры Шатунова

06.09.2023, 8:15, Разное
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Кумир молодежи 80-х не дожил до юбилея чуть больше года. Отметить важную дату близкие и поклонники решили по-особенному. В честь праздника скульптор Виктория Тищенко и семья Юры Шатунова установили на его могиле на Троекуровском кладбище бронзовый памятник.

Постамент выполнен в реальную величину – скульптор использовала точные мерки, чтобы все получилось идеально. Кроме того, родственники артиста передали Виктории Тищенко вещи солиста “Ласкового мая”, например кроссовки, в которых он выступал незадолго до смерти. Именно их копия и “обута” на памятник. Детали продуманы до мельчайших подробностей. Левая рука памятника чуть сомкнута в нервном жесте – прям как у живого Юры Шатунова.

Бронзу скульптор выбрала специально, чтобы передать мельчайшие черты. При этом высота памятника все-таки больше, чем рост артиста, – увеличена на 1/25 натуры.

Вот так, вместо поздравлений в юбилей за праздничным столом – памятник над могилой. Напомним, Юра Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Он скончался в машине скорой помощи от обширного инфаркта. Ему было всего 48 лет.

У артиста остались жена Светлана и двое детей – Денис и Эстелла. Сегодня семья планирует присутствовать на торжественном открытии памятника Юре Шатунову.


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