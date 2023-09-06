Мнение: Второй сезон клоунского шоу

Вадим Гончаров в своем ФБ радует сообщением:

“Теперь это официально.

Эти итарасы запускают второй сезон “маски-палки-иголки шоу”

Начинают с Израиля, где скопились, кстати говоря, многие горячие поклонники первого сезона, понаехавшие туда из любезного Отечества.

На очереди Германия.

“В Израиле вновь вводят коронавирусные меры

В 2020 году Израиль стал одной из первых стран, которые ввели жёсткие коронавирусные ограничения. Сейчас правительство Израиля, чтобы замедлить распространение вируса, вновь возвращается к специальным мерам. Так, министерство здравоохранения обязало больницы брать ПЦР-тесты у всех пациентов, которые проходят лечение.

Чиновники обосновывают своё решение возросшими рисками в связи с появлением нового штамма вируса. Речь идёт о варианте BA.2.86, который был обнаружен в Дании 24 июля. Однако пока что научно не доказано, что этот штамм приводит к более тяжёлому течению болезни или большему числу смертей.

В Германии тоже всё чаще звучат призывы к введению коронавирусных ограничений. В частности, эксперт в области здравоохранения от партии «Зелёных» Янош Дамен призвал к обязательному ношению масок в больницах и домах престарелых.

«Есть всё больше признаков того, что в предстоящий осенне-зимний сезон нагрузка на сектор здравоохранения из-за острых респираторных инфекций может снова значительно возрасти», — заявил он”. (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Понравилось ребятам. Заскучали без экстрима.