 

Мнение: Второй сезон клоунского шоу

06.09.2023, 8:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вадим Гончаров в своем ФБ радует сообщением:

“Теперь это официально.
Эти итарасы запускают второй сезон “маски-палки-иголки шоу”
Начинают с Израиля, где скопились, кстати говоря, многие горячие поклонники первого сезона, понаехавшие туда из любезного Отечества.
На очереди Германия.
“В Израиле вновь вводят коронавирусные меры
В 2020 году Израиль стал одной из первых стран, которые ввели жёсткие коронавирусные ограничения. Сейчас правительство Израиля, чтобы замедлить распространение вируса, вновь возвращается к специальным мерам. Так, министерство здравоохранения обязало больницы брать ПЦР-тесты у всех пациентов, которые проходят лечение.
Чиновники обосновывают своё решение возросшими рисками в связи с появлением нового штамма вируса. Речь идёт о варианте BA.2.86, который был обнаружен в Дании 24 июля. Однако пока что научно не доказано, что этот штамм приводит к более тяжёлому течению болезни или большему числу смертей.
В Германии тоже всё чаще звучат призывы к введению коронавирусных ограничений. В частности, эксперт в области здравоохранения от партии «Зелёных» Янош Дамен призвал к обязательному ношению масок в больницах и домах престарелых.
«Есть всё больше признаков того, что в предстоящий осенне-зимний сезон нагрузка на сектор здравоохранения из-за острых респираторных инфекций может снова значительно возрасти», — заявил он”. (ВАДИМ ГОНЧАРОВ)

Понравилось ребятам. Заскучали без экстрима.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Мнение: О работе мечты — только для москвичей… Какой такой кризис?

06.09 / Сатья Саи Баба предрек гибель 70 процентов человечества в 2024 году

06.09 / Правозащитники призвали к глобальному запрету кассетных боеприпасов

06.09 / Ученые предупредили об опасности приложений для родительского контроля

06.09 / Как подготовить машину к осенним дождям

06.09 / Профессор: кофе и энергетики не помогают преодолеть сонливость за рулем

06.09 / Мнение: О картошке

06.09 / Певица Юта выразила желание родить четвертого ребенка

06.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Флагман забега на Работино

05.09 / Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика