Сатья Саи Баба предрек гибель 70 процентов человечества в 2024 году

Сатья Саи Баба – индийский пророк, мудрец и ясновидец, который оставил миру множество загадочных предсказаний и видений, которые до сих пор волнуют общество.

Пророк из Индии Сатья Саи Баба предвидел немало мировых событий, в том числе распад СССР, пандемию и экономические кризисы. Ясновидящий считает, что в 2024 году планета окажется на краю гибели, а 70 процентов человечества исчезнет из-за природных катаклизмов.

Сатья Саи Баба считал, что отрицательные энергии играют ключевую роль в балансе мира. Он предсказал, что в первую очередь пострадают центры распространения отрицательных энергий. Согласно его утверждению, 70 процентов американской земли исчезнет под водой, и это произойдет очень быстро и без возможности профилактики.

– Сильные негативные энергии материализуются и должны найти выход, – говорил Сатья Саи Баба.

Что касается ядерной войны, то пророк не видел ее среди событий будущего. Однако он отмечал, что исчезновение ядерного оружия напрямую повлияет на жизнь на планете. Это может быть интересным соображением в свете современных геополитических событий и международных усилий по разоружению.

Однако, возможно, самой загадочной из его предсказаний является появление новой звезды в марте. Неизвестно, в каком году это произойдет, однако причиной ее возникновения послужат многочисленные лесные пожары. Это странное предсказание, безусловно, заставляет задуматься, особенно астрономов.

Сатья Саи Баба, настоящее имя которого было Сатья Нараяна Раджу родился 23 ноября 1926 года в маленькой деревне Путтапарти, в штате Андхра-Прадеш, Индия, и ушел из этого мира 24 апреля 2011 года. Сатья Саи Баба начал проявлять сверхъестественные способности еще в детстве. Он говорил, что его миссия – продвижение духовной эволюции и служение человечеству. Он отверг формальное образование и провел большую часть своей жизни, проживая в скромной обители в Путтапарти.

Сатья Саи Баба стал известен благодаря удивительным способностям, таким как ясновидение и материализация предметов. Он также предвидел такие события, как распад СССР и пандемия.