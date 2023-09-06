Рупор кремлевской пропаганды: Флагман забега на Работино
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Для тех, кто сомневался.
Очередное кладбище украинской и НАТОвской техники в районе Работино во главе с британским танком "Челленджер 2".
Как сообщает "Фронтовая птичка", танк был поражен из ПТРК "Корнет". Пикак с видео, который петлял среди уничтоженной бронетехники также чуть позже был уничтожен.
Таким образом, на этих кадрах первый за всю историю уничтоженный в бою "Челленджер-2".
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Источник: Colonel Cassad
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