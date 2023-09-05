Королева драмы: стилист оценил образ Алены Водонаевой

В последнее время модные образы выпускницы “Дома-2” Алены Водонаевой радуют глаз как любителей, так и профессионалов. Телезвезда тщательно подходит к выбору наряда и, очевидно, желает выглядеть как можно эффектнее. Заметно, что светская львица долго искала свой стиль, который наконец-таки нашла.

Fashion-стилист Сергей Ганзин обратил внимание на недавнюю фотографию Водонаевой, сделанную в Москве у

Водоотводного канала и памятника Петру I. Алена позировала в широком черном пальто, туфлях с острым носом и берете. Образ дополнил зонт с довольно ярким принтом.

По мнению эксперта, Водонаева в таком наряде выглядит хорошо. Мол, ничего лишнего в этом образе нет. А-ля француженка. Стилист счел зонт изюминкой образа. Удачным дополнением также стал и берет, которые вовсе не добавляет возраста телезвезде. В целом, Алена выглядит драматично, считает Сергей.

“Что-то в духе Dior”, – заметил Ганзин.

Подражать известным брендам любят многие, а не только знаменитости типа Алены Водонаевой. Например, предприниматель из Москвы хочет зарегистрировать бренд Abibas, созвучным c Adidas. Подробнее об этом рассказывает “Царьград”.