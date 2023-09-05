Завершение поддержки SAP в России с 31 декабря 2023 года

SAP, немецкий разработчик систем управления бизнес-процессами, объявил о своем намерении завершить поддержку своего программного обеспечения в РФ с 31 декабря 2023 года. Эту информацию распространило издание “Коммерсантъ”.

Согласно данным журналистов, около 100 организаций в России, которые продолжают использовать продукты SAP, уже получили соответствующие уведомления. В ответ на это некоторые из них уже начали передавать техническую поддержку своих систем местным IT-компаниям. Одной из таких компаний-преемников стала “Лаб СП”, основанная бывшими сотрудниками российского подразделения SAP.

Представители “Лаб СП” заявили, что они полностью готовы взять на себя поддержку российских клиентов SAP и уже активно сотрудничают с несколькими десятками компаний, использующими SAP в своей инфраструктуре.

Эксперты, опрошенные “Ъ”, отмечают, что переход российских компаний с немецкого программного обеспечения на отечественные аналоги – это сложная задача, требующая времени. В качестве локальных альтернатив SAP упоминаются продукты 1C и “Ланит”.