 

Правительство России обеспечит жильем жителей новых регионов с 2024 года

05.09.2023, 20:10, Разное
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления субвенций на обеспечение жильем очередников в присоединенных регионах. Начиная с 1 января 2024 года, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области будут получать необходимое финансирование.

Жителям этих регионов по выбору предоставят жилое помещение подходящего метража или выплату на строительство или покупку дома или квартиры. При этом предоставляемое жилое помещение будет оформлено в собственность. Правительство также уточнило, что эти нововведения касаются жителей, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав РФ 30 сентября 2022 года после проведенных референдумов. В этих четырех регионах продолжает действовать военное положение. Для более подробной информации о событиях, происходящих после введения российских войск на Украину, читайте онлайн-трансляцию “Ъ”.


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