Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для вернувшихся зарубежных компаний

Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для зарубежных компаний, которые решают вернуться на российский рынок. Об этом заявил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина. Он подчеркнул, что зарубежным компаниям не придется уплачивать дополнительный налог при возврате, но они будут обязаны выкупить свои активы в РФ по рыночной стоимости.

Чебесков пояснил: “Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате — такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят — это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости.”

Отмечая, что Минфин не проводит оценку числа компаний, которые могли бы потенциально вернуться на российский рынок, Чебесков подчеркнул, что ведомство приветствует инвесторов, желающих вернуться или вступить на российский рынок.

Напомним, что в марте 2022 года правительство установило правило, согласно которому сделки компаний из недружественных стран должны быть предварительно согласованы специальной комиссией. Если сделка предполагает продажу активов с дисконтом менее 90%, нерезиденты обязаны внести в бюджет РФ не менее 5% от рыночной стоимости активов. В случае дисконта свыше 90%, размер взноса составит не менее 10%.