 

Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для вернувшихся зарубежных компаний

05.09.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство финансов не рассматривает возможность введения дополнительного налога для зарубежных компаний, которые решают вернуться на российский рынок. Об этом заявил Иван Чебесков, директор департамента финансовой политики Минфина. Он подчеркнул, что зарубежным компаниям не придется уплачивать дополнительный налог при возврате, но они будут обязаны выкупить свои активы в РФ по рыночной стоимости.

Чебесков пояснил: “Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате — такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят — это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости.”

Отмечая, что Минфин не проводит оценку числа компаний, которые могли бы потенциально вернуться на российский рынок, Чебесков подчеркнул, что ведомство приветствует инвесторов, желающих вернуться или вступить на российский рынок.

Напомним, что в марте 2022 года правительство установило правило, согласно которому сделки компаний из недружественных стран должны быть предварительно согласованы специальной комиссией. Если сделка предполагает продажу активов с дисконтом менее 90%, нерезиденты обязаны внести в бюджет РФ не менее 5% от рыночной стоимости активов. В случае дисконта свыше 90%, размер взноса составит не менее 10%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Правительство России обеспечит жильем жителей новых регионов с 2024 года

05.09 / Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре укрепляют федеральный бюджет России

05.09 / Российские производители освоили выпуск пива на борщевике Сосновского

05.09 / Рупор кремлевской пропаганды: “Азов” в лесу под Кременной

05.09 / Мнение: О признаках перемены повесточки… Украина сама нарвалась?

05.09 / Скандалы: Фавориты и неудачники

05.09 / Московский метрополитен выбирает “Взгляд” вместо Face Pay для оплаты проезда

05.09 / Мнение: Миллион дроноводов, ненужное западное оборудование и рекорд продаж Лад

05.09 / Рупор кремлевской пропаганды: ВСУ в ходе летнего наступления якобы потеряли 66 000 человек и 7 600 единиц техники и вооружений – но доказательств этому нет

05.09 / Скандалы: Король без королевства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика