Дополнительные нефтегазовые доходы в сентябре укрепляют федеральный бюджет России

В сентябре федеральный бюджет РФ может пополниться на 279,12 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов, как сообщается в пресс-релизе на сайте Минфина.

Нефтегазовые доходы в августе сократились на 20,78%, упав до 642,7 миллиарда рублей по сравнению с июлем, когда они составили 811,3 миллиарда рублей. В июне доходы были на уровне 528,6 миллиарда рублей.

Минфин отмечает, что фактические нефтегазовые доходы в августе 2023 года отличаются от ожидаемого месячного уровня на -2,96 миллиарда рублей.

За первые семь месяцев текущего года нефтегазовая составляющая бюджета отстает от уровня прошлого года более чем на 40%. Летом Минфин добился сокращения выплаты по демпферу на бензин и дизтопливо вдвое до конца 2026 года в условиях недополучения нефтегазовых доходов. Однако Минэнерго стремится вернуться к несокращенным выплатам.