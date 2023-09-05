Московский метрополитен выбирает “Взгляд” вместо Face Pay для оплаты проезда

Московский метрополитен подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака “Взгляд”. Заявка охватывает оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплате проезда, переводу денежных средств и многому другому. Об этом пишет “Коммерсантъ”.

В метрополитене пояснили, что они планируют переименовать текущую систему оплаты проезда с использованием биометрии Face Pay под новым брендом “Взгляд”. Организация считает, что новое название более привлекательно для общественности. Выбор слова “взгляд” объясняется тем, что многие пассажиры уже привыкли говорить о “оплате по взгляду” или “проходе по взгляду” в своих обращениях к метро.

Эксперты, опрошенные “Ъ”, указали на то, что слово “взгляд” уже зарегистрировано как товарный знак в Роспатенте. Тем не менее, метрополитену маловероятно придется сталкиваться с проблемами из-за этого, так как их заявка составлена корректно и не пересекается с описаниями других товарных знаков “Взгляд”.

Компания “РекФейсис”, российский разработчик биометрических решений, также не выразила претензий к желанию метрополитена использовать название “Взгляд”. Они отметили, что слово слишком широкоупотребительное для использования в качестве бренда.