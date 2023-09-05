 

Кремлевский “эксперт”: Электронное голосование позволяет экономить время избирателя

05.09.2023, 15:00, Разное
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Избиратели могут экономить время благодаря дистанционному электронному голосованию. Такое мнение высказала управляющая рестораном “Сенполия” Ирина Сафрончук.

Эксперт отметила, что у нее практически никогда не было времени пойти на избирательный участок. Ресторатор обратила внимание, что для электронного голосования не нужно выходить из дома – достаточно иметь под рукой телефон.

“А здесь зашел, электронно проголосовал и пожалуйста – никуда не надо выходить. Поэтому здесь тоже большой плюс, что никуда тебе не надо идти”, – сказала Сафрончук в беседе с Агентством городских новостей “Москва”.

В этом году для проголосовавших онлайн вновь пройдет акция “Миллион призов”. Это дает москвичам еще один стимул выразить свою гражданскую позицию, считает Сафрончук.

Ресторатор призналась, что в этом году в первый раз проголосует онлайн и поучаствует в акции. По словам эксперта, ее заведение заинтересовано в “Миллионе призов”, поскольку программа позволит привлечь новых посетителей.

“Мы участвуем в первый раз, но уже слышали про другие предприятия, которые участвовали, им тоже это понравилось, интересно, что такое проводят”, – добавила она.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября.

Столичный бизнес выступил с инициативой провести акцию “Миллион призов”. Победителями розыгрышей стали уже 600 тысяч москвичей.


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