Скандалы: Должники наши

Объем кредитов населения впервые превысил 32 трлн

Общий размер кредитов и займов населения по итогам июля превысил 32 трлн рублей, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». С начала года он увеличился на 3,3 трлн — это максимальные темпы как минимум с 2015-го. Динамика объясняется отложенным с прошлого года спросом на товары, ожиданием подорожания ссуд и повышения цен, считают в крупнейших банках. При этом основной рост выдач пришелся на ипотеку. Для сокращения рисков закредитованности ЦБ уже поднял ключевую ставку и ввел новые ограничения по выдаче займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Это должно охладить спрос.

Ставки не ждут

С января по июль размер задолженности населения перед банками увеличился на 3,3 трлн и впервые превысил 32 трлн рублей, следует из данных Центробанка. Рост оказался максимальным как минимум с 2015 года по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Например, за первые семь месяцев 2022-го, объем кредитов россиян увеличился на 0,8 трлн рублей, а еще годом ранее — на 2,8 трлн.

Одна из основных причин такой динамики — реализация отложенного спроса в этом году, так как большую часть 2022-го уровень неопределенности и процентные ставки были высокими, пояснила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Кроме того, в прошлом году проблемы с логистикой, расчетами и поиском новых поставщиков ограничивали возможности для импорта. Однако в 2023-м значительная часть вопросов была решена, ассортимент товаров расширился, а потребители адаптировались к его изменению и новому уровню цен.

Также часть россиян, вероятно, ожидала повышения цен и процентных ставок из-за почти непрерывного ослабления рубля в последние месяцы. За счет этого граждане быстрее принимали решения о покупках, считает Наталья Ващелюк.

Как ни странно, рост задолженности связан и с тем, что в последние два-три года большинство банков снизили аппетиты к риску, отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Это видно из уровня одобрения заявок граждан на получение ссуд — за год показатель упал с 28,8 до 20% в июле 2023-го. Такой консерватизм финорганизаций приводит к увеличению доли залоговых кредитов в портфелях. А их средние размеры и качество обслуживания значительно выше, чем необеспеченных займов.

Сейчас доля ссуд с залогом составляет более половины портфеля: на ипотеку приходится 51,9%, на автокредиты — 4,7%, а на необеспеченные (потребзаймы и кредитные карты) — порядка 43%, рассказал Алексей Волков. По его словам, локомотивом роста стала ипотека: ее доля в общей структуре по сравнению с концом июля 2022-го увеличилась на 1,9 п.п., а с тем же месяцем 2021-го — на 4,3 п.п.

В последние месяцы спрос на жилищные ссуды действительно бил рекорды, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. По его словам, это связано с возникновением некоторой стабильности и относительно низкими процентами. Кроме того, примерно пятая часть клиентов решалась на покупку раньше, чем планировала, опасаясь повышения ставок.

Многие заемщики также поторопились взять льготную ипотеку, потому что программа продлена лишь до июля 2024-го, добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Некоторые поспешили и с оформлением потребзаймов, так как в первом полугодии крупные банки рекламировали их всего под 3,9–4% годовых.

На 1 января 2023-го закредитованность россиян, то есть отношение обязательных платежей по ссудам к совокупной величине доходов домохозяйств, составляла 11,2%, сообщили в пресс-службе Банка России. Данных на середину года пока нет.

Придет охлаждение

Крупнейшие участники рынка подтвердили повышенный спрос на кредиты в этом году. За январь–июль 2023-го объем выдач потребзаймов в банке «Зенит» увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщили в пресс-службе финорганизации.

Всего за первые семь месяцев 2023-го клиенты оформили потребзаймов на 88 млрд рублей, а автокредитов — на 67 млрд, рассказали в пресс-службе «Открытия». Повышение продаж в первом сегменте стало рекордным, если сравнивать с аналогичными периодами четырех последних лет. А объем выдач автокредитов увеличился на 80% к январю–июлю 2022-го и на 34% к тому же периоду 2021-го.

Этот рынок с начала года демонстрирует планомерный рост на фоне реализации отложенного спроса и опасений населения из-за подорожания машин, объяснили в финорганизации. В «Открытии» ожидают ужесточения правил выдачи потребзаймов в ближайшее время. Клиенты с высокой долговой нагрузкой не смогут их получить.

ЦБ существенно повысил ключевую ставку (до 12% годовых) и ужесточил регулирование рискованных сегментов, напомнила Наталья Ващелюк из Совкомбанка. Одна из последних мер — снижение макропруденциальных лимитов в IV квартале 2023-го. За счет этого доля кредитов заемщикам с долговой нагрузкой более 80% должна быть уменьшена с 20 до 5%. В целом по рынку можно ожидать снижения объемов выдач ссуд на 20–30% по сравнению с пиковыми летними месяцами, считает она.

В банке «Синара» также ожидают падения спроса на потребкредиты после повышения ключевой ставки. Однако там уверены, что снижение будет краткосрочным. Спустя две-три недели рынок придет к прежним значениям, а к концу года покажет общий рост, сообщила директор по развитию розничного бизнеса финорганизации Анна Волкова. По ее словам, граждане ждут увеличения цен и стараются купить товары и услуги до их подорожания. Причем тенденция вряд ли изменится с повышением ставок, хотя их уровень по «потребам» в ближайшие недели может вырасти на 3–5 п.п.

Особых рисков по увеличению плохих долгов Алексей Волков из НБКИ не отметил. По его мнению, в ближайшее время ожидать резкого всплеска интереса к розничным кредитам не стоит. Рост ключевой ставки ЦБ ведет к охлаждению рынка, особенно в сегменте необеспеченных ссуд.

Риски высокой закредитованности населения есть, однако они могут и не реализоваться в ближайшее время, считает Наталья Мильчакова. По ее словам, новая ставка будет сдерживать увеличение задолженности.

Фото: Скандалы.ру

Мария Колобова

Оригинал материала: “Известия”