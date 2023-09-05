 

Путин приказал расширить программу промышленной ипотеки

05.09.2023, 14:03, Разное
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Президент РФ Владимир Путин приказал расширить программу промышленной ипотеки, внесши следующие изменения: увеличение максимального срока кредита с 7 до 10 лет и увеличение максимальной суммы кредита с 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Эти изменения были предложены после встречи Президента с руководителями промышленных предприятий 3 августа.

Дополнительно правительство получило поручение изучить возможность продления сроков предоставления льготных займов из Фонда развития промышленности. Отчет о проделанной работе должен быть представлен к 15 ноября 2023 года. Программа промышленной ипотеки была официально запущена в сентябре 2022 года под руководством Премьер-министра России, Михаила Мишустина. Эта программа предоставляет льготные кредиты с процентной ставкой 5% предприятиям для приобретения недвижимости, необходимой для запуска промышленного производства. Для технологических компаний ставка составляет 3% годовых.

Минпромторг РФ также предложил расширить доступ к промышленной ипотеке с процентной ставкой 3% или 5% годовых, включая возможность использования средств не только на приобретение готовых площадей, но и на строительство, модернизацию, ремонт объектов и покупку земельных участков.


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