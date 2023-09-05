Предприниматель рассказал о преимуществах агитационной акции “Миллион призов” для бизнеса

Акция “Миллион призов” позволяет бизнесу получить рекламу и продвижение на известной и качественной платформе, считает заместитель генерального директора ООО “Краснопресненские бани” Михаил Самойлов.

“Я надеюсь, что благодаря акции у нас появятся новые гости, не те, кто ходят к нам постоянно, а, в том числе, и какие-то люди, которые может даже не задумывались о том, что можно попробовать такой способ отдыха”, – цитирует Самойлова Агентство городских новостей “Москва”.

Также эксперт отметил преимущества дистанционного электронного голосования на выборах мэра Москвы. Самойлов обратил внимание, что отдать голос можно даже за пределами столицы.

“Я сейчас, например, на выходные уезжаю на дачу, и мне придется возвращаться и голосовать. А так я могу, не отрываясь от книжки, проголосовать, выполнить свой долг или, может быть, получить какой-нибудь приз”, – объяснил эксперт удобство онлайн-голосования.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Проголосовавшие дистанционно станут участниками розыгрышей акции “Миллион призов” и смогут получить ценные подарки.