«И тут русский посол спрашивает меня что-то про вилку» – Шольц рассказал о встрече с российским дипломатом

Федеральный канцлер Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции подробности своей закрытой встречи с представителем МИД РФ. По словам политика, предметом обсуждения стала немецкая поддержка Украины. Сама встреча была инициирована Москвой.

– Мы решили, что подобного рода кулуарное общение в дальнейшем может стать точкой соприкосновения, с помощью которой Германия и ее союзники могли бы донести до России свою позицию более ясно, – утверждает канцлер.

По словам Шольца, российский посол постоянно твердил о возможной эскалации, подкреплял свои слова угрозами полномасштабной войны и грозил употреблял непонятную для немецкого собеседника фразу «Можем повторить». Подобное поведение канцлер счёл хамством и поспешил закончить встречу, однако, дипломат попросил господина Шольца ответить на один вопрос, пишет Bild.

– И тут русский посол спрашивает меня что-то про вилку, – уточнил Шольц.

Федеральный канцлер Олаф Шольц рассказал на пресс-конференции подробности своей закрытой встречи с российским послом. По словам политика, предметом обсуждения стала немецкая поддержка Украины. Сама встреча была инициирована российской стороной.

Пресс-служба федерального канцлера заявила, что угрозы жизни и здоровью немецкого лидера нет, а сам Шольц в правоохранительные органы обращаться не намерен, напомнив о своём деде, пережившем более 40 покушений и «ни в какую полицию не обращался».

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