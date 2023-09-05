 

Рост инвестиций в России во втором квартале 2023 года

05.09.2023, 12:50, Разное
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Годовые темпы роста капиталовложений в РФ впечатлили многих экспертов, увеличившись с 0,7% в первом квартале до 12,6% во втором квартале 2023 года, как рассказал Росстат на прошлой неделе (см. “Ъ” от 31 августа). Аналитики Райффайзенбанка объясняют этот неожиданный разгон эффектом высокой базы в ценах на инвестиционные товары годом ранее. Несмотря на высокие инвестиционные планы в промышленности, аналитики сомневаются в долгосрочной устойчивости такого высокого роста. Однако в Минэкономики и ВАВТ утверждают, что прибыльные возможности компаний стимулируют дополнительные инвестиции.

Во втором квартале 2023 года дефлятор инвестиций в годовом выражении снизился, так как пик роста цен на инвестиционные товары приходился на второй квартал 2022 года. Номинально инвестиции оставались стабильными, увеличиваясь на 5% каждый квартал, исключая сезонные колебания, как и в предыдущем квартале, согласно расчетам Станислава Мурашова из Райффайзенбанка. Лидерами в росте инвестиций оказались секторы добычи нефти и газа, металлических руд, а также химической, электронной, складской и торговой индустрий. Строительство, транспортировка и производство топлива, напротив, оказались аутсайдерами. Также примечательно, что секторы с высокой долей заказов вооруженных сил и смежные отметили рост, благодаря увеличению бюджетных расходов в первом полугодии 2023 года.

Аналитики Райффайзенбанка предполагают, что снижение темпов роста цен на инвестиционные товары в годовом сравнении сохранится, несмотря на некоторое ослабление рубля. Они утверждают, что начиная с кризиса во втором квартале 2022 года, динамика курса перестала играть столь важную роль, и сейчас факторы, связанные с издержками в транспортировке и импортом, стали более важными для цен на инвестиционные товары.

Промышленность продолжает зависеть от импорта, несмотря на увеличение доли отечественных закупок. Согласно данным Росстата, промышленность сделала 38% всех капиталовложений в первом полугодии 2023 года.

Актуальные опросы, проведенные институтом Гайдара, указывают на увеличение спроса, включая государственный спрос, в 2023 году, что побудило компании расширить инвестиционные планы. Однако Дмитрий Полевой сомневается, что второе полугодие сможет повторить успехи первого, поскольку не предвидится значительного роста прибыли, а бюджетные и кредитные ограничения, а также укрепление рубля, могут негативно повлиять на инвестиции.


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