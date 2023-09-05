 

Более 80 компаний переехали в российские офшоры в первом полугодии 2023 года

05.09.2023, 12:50, Разное
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За первое полугодие 2023 года в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний, что превышает общее число переездов за весь 2022 год. Эту информацию рассказали в пресс-службе Министерства экономики, как пишет газета “Известия”.

На данный момент в САРах зарегистрировано 268 организаций. По данным пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в 2023 году перерегистрацию завершили 45 компаний, из которых 80% прибыли из Кипра, а 13% с Британских Виргинских островов. В пресс-службе Корпорации развития Калининградской области также отметили, что с начала 2023 года на острове Русский переехало 72 компании, включая крупнейшего ритейлера “Сбермаркет”.

Эксперты, опрошенные “Известиями”, считают, что увеличение числа переездов компаний связано с проблемами, возникшими в недружественных странах, а также с ограничениями, введенными для иностранных лиц в России. Кроме того, Министерство финансов РФ в июне расширило список офшорных зон, что стало еще одним стимулом для иностранных компаний с российскими бенефициарами переехать в САР.

В феврале президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию призвал к деофшоризации российского бизнеса. Позднее, в августе, на Петербургском международном экономическом форуме господин Путин поручил ускорить перенос активов компаний в ключевых секторах в российскую юрисдикцию.

16 мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о новой процедуре “переезда” иностранных компаний в САР. Данный документ получил критику в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В июне Министерство экономики представило план деофшоризации бизнеса, который включает в себя налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение процедуры “переезда” и доработку регулирования международных фондов.


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